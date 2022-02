Per San Valentino cuori e romantiche postazioni nei comuni del Distretto del Novese

NOVI LIGURE – Per San Valentino i comuni del Distretto del Novese si sono trasformati nel territorio “più romantico d’Italia“. Nei 26 comuni che hanno aderito all’iniziativa le panchine si sono riempite di cuori e ogni comune del distretto ha realizzato anche un romantico “selfie corner” per uno speciale scatto di San Valentino.

I sindaci hanno scelto la “semplicità” per valorizzare i loro territori e hanno dato libero sfogo alla fantasia per ideare i loro cuori. Uniche sono anche le romantiche postazioni scelte per regalare a tutti gli innamorati dei suggestivi scorsi del Distretto del Novese, terra di confine tra Piemonte e Liguria, di poco meno di 700 km quadrati che offre luoghi di cultura, arte, belvedere ed eccellenze enogastronomiche, tra cui i rinomati baci di dama, perfetti per un dolce dono di San Valentino.

Sul sito del Distretto del Novese, e sulla App, si possono trovare le coordinate per raggiungere tutti i selfie corner dove sarà possibile scattare una romantica foto fino alla fine del mese. Lo scatto si potrà condividere sui social taggando il Distretto del Novese e usando gli hashtag riportati sulla locandina che troverete vicino ai selfie corner. A fine mese, sulle pagine social del Distretto del Novese, verrà poi proclamata “la panchina più romantica”.

Raggiunta la postazione per il vostro selfie di San Valentino potrete proseguire la vostra romantica giornata andando alla scoperta degli angoli più caratteristici dei diversi comuni, aiutati dalla App messa a punto dal Distretto del Novese.

Di seguito l’elenco dei comuni aderenti: Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Bosco Marengo, Bosio, Capriata d’Orba, Carrosio, Cassano Spinola, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavi, Grondona, Lerma, Montaldeo, Mornese, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, San Cristoforo, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Villalvernia e Voltaggio.