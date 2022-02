A San Valentino pioggia e neve, anche a bassa quota

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Una perturbazione atlantica che apporta aria fredda in discesa dalle regioni scandinave sarà responsabile del peggioramento delle condizioni del tempo in tutto il nordovest italiano previsto nelle prossime ore.

Il maltempo caratterizzerà in particolare la giornata di lunedì 14 febbraio. Arpa Piemonte prevede precipitazioni diffuse, a carattere nevoso anche a bassa quota.

Al mattino deboli nevicate interesseranno Alpi Cozie, Marittime, Liguri e Appennino. Dal pomeriggio deboli precipitazioni si estenderanno a tutta la regione. Sono attesi valori moderati sulle Alpi Marittime e, in serata, su zone appenniniche e su pianure al confine con la Lombardia. Quota neve sui 500-600 m, in calo in serata con valori prossimi al suolo sulle pianure centro-orientali.

La fase di maltempo sarà comunque breve. Martedì sono attese ancora precipitazioni residue al mattino ma poi ritorneranno condizioni stabili ed un rinforzo della ventilazione.