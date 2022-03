Dove si trovano in Piemonte gli impianti nucleari: uno è in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’invasione russa in Ucraina e ancora di più l’attacco che si è verificato nella notte tra il 3 e il 4 marzo alla centrale di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, hanno nuovamente acceso l’attenzione sugli impianti nucleari – dismessi o ancora attivi – in giro per il mondo e in particolare per l’Europa. Seppur in Italia l’energia atomica sia stata ufficialmente accantonata con il referendum abrogativo del 2011, dall’altra in molti parti del territorio nazionale esistono ancora impianti e centrali nucleari.

Tre sono in provincia di Vercelli mentre una in provincia di Alessandria. Nello specifico parliamo della centrale elettronucleare Enrico Fermi di Trino Vercellese, dei due depositi Eurex e Avgadro di Saluggia e l’azienda Fabbricazioni Nucleari S.p.A. di Bosco Marengo. La Sogin, società statale incaricata della bonifica delle scorie radiottive, gestisce attualmente la centrale Fermi, il deposito Eurex e la FN di Bosco Marengo. Al contrario il Deposito Avogadro è di proprietà della società Deposito AvogadroSrl.

In tutta Italia le centrali nucleari sono cinque. Oltre a Trino se ne trova una a Caroso, nella vicina Lombardia, una nel Lazio a Latina, e una in Campania a Sessa Aurunca. Tutte e quattro le centrali sono attualmente chiuse. Una, invece, è stata accantonata, nel senso che non è mai entrata veramente in funzione, e si tratta di quella a Montalto di Castro, sempre nel Lazio, in provincia di Viterbo. N