I decessi Covid potrebbero essere tre volte più alti delle stime ufficiali: il caso del Piemonte

PIEMONTE – Il numero delle vittime della pandemia nel mondo potrebbero essere tre volte più alte delle stime ufficiali. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet e condotto dalla Bill & Melinda Gates Foundation. Tra gennaio e dicembre 2021 i decessi causati dal Covid-19, infatti, sarebbero stati ben 18,2 milioni invece dei 5,9 milioni riportati dalle autorità. L’analisi ha tenuto fortemente a conto un parametro chiave come il cosiddetto eccesso di mortalità. Si tratta cioè della differenza tra le morti complessive per qualsiasi causa e il numero atteso di decessi sulla base del trend storico. Sono stati presi in esame i dati in 191 Paesi del mondo, compresa l’Italia.

Sono ventuno i Paesi sopra la soglia dei 300 decessi ogni 100.000 abitanti. La maggior parte si trovano nelle regioni andine dell’America latina, nell’Europa centro-orientale, nell’Africa sub-sahariana e nell’America centrale. Ma a superare quota 300 ci sono anche diverse Regioni italiane: Liguria (339), Lombardia (315), Molise (334) e Piemonte (329). Tra le Regioni meno colpite ci sono invece Sardegna (152 decessi ogni 100.000 abitanti), Basilicata (162) e Lazio (169). L’Italia ha un eccesso di mortalità medio pari a 227 decessi ogni 100.000 abitanti.