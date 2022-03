Autostrade e disagi, la rabbia di Lantero: “Veloci a ripristinare pedaggi, lenti nei cantieri”

OVADA – La situazione lungo le autostrade che collegano il Piemonte alla Liguria sta diventando imbarazzante e insopportabile, denunciano gli automobilisti. Ogni giorno code infinite e tempi dilatati per fare pochi chilometri e questa mattina, all’alba, un nuovo disagio con il distacco di un cavo da una galleria che ha prodotto code interminabili. Tutto questo è ormai inaccettabile, spiega il sindaco di Ovada, Paolo Lantero.

“Non si capisce bene cosa stia capitando lungo le autostrade, ci dicono sempre che si sta lavorando per garantire la sicurezza ma di sicuro non vediamo una sufficiente velocità nell’esecuzione dei lavori“. Il sindaco reclama una “maggiore forza d’azione” perché “non è più tollerabile una inefficacia di questo tipo“. Lantero sottolinea con disappunto soprattutto come le “Autostrade siano sempre velocissime nel ripristinare il pagamento del pedaggio mentre non lo siano quando si tratta di eseguire e finire i lavori“. Eppure, conclude, in altre situazioni “è possibile vedere un impegno adeguato, come nel caso di Anas, che sta facendo un gran lavoro sul Turchino”. “Dobbiamo assolutamente trovare un modo per far capire la gravità della situazione“.