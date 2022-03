L’Accademia Bonifaciana in visita ad Alessandria: siglato accordo che valorizza il territorio

ALESSANDRIA – Si è conclusa con successo la visita dei vertici dell’Accademia Bonifaciana di Anagni, provincia di Frosinone e che diede i natali a papa Bonifacio VIII, in provincia di Alessandria. Un incontro importante arrivato in occasione della firma del Patto di Amicizia tra l’Accademia e la Città di Alessandria.

La sinergia inter-istituzionale ha coinvolto – insieme all’Amministrazione Comunale – anche il Comune di Bosco Marengo, il Comune di Ricaldone, la Provincia di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione SLALA nonché il Comitato costituito per celebrare il 450° anniversario della morte di Papa S. Pio V (composto da Diocesi di Alessandria, Provincia di Alessandria, Città di Alessandria e Comune di Bosco Marengo) e ASM CulturAle-Costruire Insieme.

La solenne cerimonia della firma del Patto di Amicizia, cui sono intervenute le principali Autorità locali, si è svolta in Sala Giunta del Comune alla presenza del Sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Locci, e al Segretario Generale, Francesca Ganci. A rappresentare l’Accademia erano presenti il Presidente Rettore dell’Accademia, Sante De Angelis, e il Presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia, mons. Enrico dal Covolo, Vescovo titolare di Eraclea e Rettore Magnifico emerito della Pontificia Università Lateranense. Insieme a loro erano presenti il Cav. dr. Antonio Musso, Accademico Delegato referente per la Regione Liguria, e l’Accademico Carmine Passalacqua, Delegato referente per la Provincia di Alessandria.

Con la firma di tale Patto di Amicizia, l’Amministrazione Comunale ha voluto rafforzare ulteriormente una strategia di valorizzazione complessiva del territorio locale: un obiettivo che consente ad Alessandria, quale Comune capoluogo, di esaltare sempre di più le proprie radici storico-culturali e religiose, oltre alle bellezze artistico-architettoniche, enogastronomiche e paesaggistiche del territorio.