Tragico incidente sul lavoro ad Arquata: muore un 32enne, colpito alla testa mentre lavorava al tornio

ARQUATA SCRIVIA – La provincia di Alessandria è, purtroppo, di nuovo costretta a fare i conti col dramma delle morti bianche. Venerdì intorno alle 12 un operaio della ditta Cavalleri di Arquata Scrivia, ha tragicamente perso la vita mentre lavorava vicino a un tornio. Si chiamava Davide Scagno. L’uomo, 32enne e residente a Novi Ligure, è morto sul colpo, dopo essere stato colpito alla testa da una bacchetta di ferro in lavorazione al tornio.

Immediato l’intervento del 118 e dei Carabinieri di Arquata Scrivia, oltre ai tecnici dello Spresal. Purtroppo, però, non c’era più nulla da fare. Subito sono scattate le indagini per ricostruire la tragica dinamica dell’incidente.

Da una prima ricostruzione sembra che il 32enne sia stato colpito mentre si stava avvicinando alla macchina per verificarne il corretto funzionamento. Ora bisognerà verificare se il tornio fosse stato impostato correttamente o no per effettuare quel particolare tipo di lavorazione. La bacchetta di ferro, infatti, stava girando a notevole velocità e un eventualmente malfunzionamento accertato del tornio avrebbe potuto far muovere in modo non corretto l’oggetto in lavorazione.