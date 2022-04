I loro posti prenotati erano occupati: 27 ragazzi disabili costretti a scendere dal treno

GENOVA – Alla fine ha accumulato oltre 20 minuti di ritardo il treno 3075 per Milano, che sarebbe dovuto passare nel pomeriggio anche per Arquata Scrivia e Tortona, e in partenza da Genova. Il tutto perché alcuni passeggeri si sono rifiutati di cedere il posto regolarmente prenotato da 27 ragazzi disabili con i loro accompagnatori. Una situazione di assoluta tensione che ha portato anche all’intervento della Polfer presente a Genova Principe. La situazione non si è sbloccata così i ragazzi sono stati costretti a scendere dalla carrozza a loro riservata e salire su tre bus sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia.

“Quello che è accaduto oggi su un treno diretto da Genova a Milano è vergognoso, un episodio da stigmatizzare. Segna la totale mancanza di rispetto e sensibilità verso le persone disabili. Nonostante siano intervenuti gli operatori di Trenitalia e gli agenti della Polfer non c’è stato niente da fare“, hanno spiegato come riporta Repubblica il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino, dopo essere stati informati dalla stessa Trenitalia dell’accaduto.

Secondo una ricostruzione la carrozza riservata era in testa al treno e sui sedili si trovavano apposti dei cartellini con l’indicazione della prenotazione. Questo non avrebbe impedito a diversi viaggiatori di occupare i sedili per poi rifiutarsi di cedere il posto quando i 27 ragazzi e i loro accompagnatori sono saliti sulla carrozza. A questo si sono aggiunti i disagi per i ritardi che hanno coinvolto anche la zona del Tortonese e del Novese in provincia di Alessandria.