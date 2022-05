Omicidio Hotel Londra: la storia dello storico albergo di Alessandria

ALESSANDRIA – Questa mattina Alessandria si è svegliata con una tragica notizia: l’assassinio del portiere notturno dell’Hotel Londra. Quella del Londra, come viene chiamato tutt’oggi dagli alessandrini, è una storia che dura da poco meno di un paio di secoli e che fa della struttura una delle storiche della città.

L’Hotel Londra, come si legge sul sito dell’albergo, venne fondato a fine Ottocento. Originariamente era collocato in Corso Roma, in posizione centralissima distinguendosi per comfort e modernità. A caratteri cubitali, davanti il suo ingresso, si trovava la scritta Garage e Telefono 1-21. Proprio la linea telefonica fu una delle innovazione che fecero grande la struttura: l’anno è infatti il 1912 e in Italia erano state da poco installate le prime 900 linee di comunicazione.

Negli anni l’Hotel Londra, successivamente spostato in Corso Felice Cavallotti 51 per essere il più vicino possibile alla stazione di Alessandria, ha ospitato personaggi di spicco come Adriano Celentano, ospite del Cantagiro nel 1962. Nel corso degli anni l’hotel ha avuto profonde ristrutturazioni passando da un tre a un quattro stelle.