Il Piemonte chiede al ministero di istituire una cabina di regia per gestire la peste suina sul territorio

PIEMONTE – L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha chiesto al Ministero della Sanità di istituire una Cabina di regia da affiancare al commissario nazionale per la gestione dell’emergenza della peste suina. Si tratterebbe, in pratica, di uno strumento operativo a guida prefettizia e composto dai rappresentanti degli enti locali, oltre che dal commissario nazionale e da quello piemontese, con il compito di rendere più agevole e rapido il confronto tra i soggetti interessati dall’applicazione delle varie normative sul territorio.

Una necessità sempre più improcrastinabile, come osserva l’assessore regionale alla Sanità, stanti le continue e diverse istanze sanitarie, ambientali e turistiche che richiedono una condivisione d’insieme delle decisioni per evitare equivoci e interpretazioni contrastanti. L’assessore alla Sanità afferma che porterà l’argomento all’attenzione della Giunta, non prima di aver sondato l’eventualità di condividere la richiesta della Cabina di regia anche con la Regione Liguria.