Violenti temporali, grandinate e raffiche di vento in tutta la provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dalle 21.30 violente raffiche di vento stanno sferzando la provincia di Alessandria. Intanto le condizioni meteo, come annunciato da Arpa Piemonte, sono repentinamente cambiate causando forti temporali nel Valenzano e nel Casalese. Proprio a Valenza si registrano grandinate con chicchi piuttosto consistenti (come si vede nella foto di seguito dei reporter digitali volontari della protezione civile, che ringraziamo).



Le condizioni meteo cambieranno le temperature nelle prossime ore con un brusco abbassamento previsto per domenica.