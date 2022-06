Peste suina: c’è un primo caso anche a Novi Ligure

NOVI LIGURE – Si allarga la mappa dei contagi da peste suina in provincia di Alessandria. Nella giornata di oggi, venerdì 3 giugno, è stato notificato un nuovo caso nell’Alessandrino, e per la precisione a Novi Ligure. Si tratta della prima positività a questa malattia riscontrata così vicino alla pianura. I positivi salgono così in totale a 137, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 84 per positività in Piemonte, 53 per positività in Liguria.