Rabbia del sindaco Riboldi per i problemi in autostrada: “Dobbiamo fare la rivoluzione?”

CASALE MONFERRATO – È durissimo l’attacco del sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, nei confronti di Autostrade per i disagi che lui stesso ha patito nelle scorse ore rientrando in città. La lamentela è relativa alla recente chiusura del casello di Alessandria Ovest, non comunicato sulla A26 per chi proviene dalla direzione opposta a Occimiano, ha spiegato il primo cittadino.

“È una situazione inaccettabile – ha raccontato – sotto gli occhi di tutti. L’altro giorno rientravo dalla Liguria e le lunghe code a Ovada hanno costretto me e molti automobilisti a uscire prima. Oggi chiunque tenta di andare al mare ha problemi e anche per il nostro territorio, che vuole diventare turistico, la situazione sta diventando insopportabile. Possibile fare la manutenzione adesso dopo tutto il tempo avuto durante il minor flusso auto in pandemia? Questo è un modo dilettantesco di risolvere i problemi“. Il disappunto di Riboldi è tutto in un post su Facebook in cui si chiede: “Dobbiamo fare la rivoluzione per trovare un governo capace di usare il pugno di ferro con chi gestisce in modo così delinquenziale le autostrade?“