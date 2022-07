In Piemonte c’è un incremento del 2,3% di nuovi contagi di Covid-19

PIEMONTE – Tornano a salire in maniera netta i contagi legati al Covid-19 anche in Piemonte. Secondo gli esperti siamo difronte a un’ondata estiva di SARS-CoV-2 legata anche al superamento delle misure di sicurezza per arginare la pandemia. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Gimbe nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio la Regione Piemonte ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio del 2,3%.

Negli ultimi 14 giorni, quindi, si rileva un’incidenza giornaliera di 1114 casi positivi per 100.000 abitanti. A livello provinciale anche l’Alessandrino sta registrando un notevole aumento dei contagi legati all’infezione da Covid-19. Nelle ultime due settimane in provincia sono stati diagnosticati 565 nuovi casi per 100 mila abitanti. Si tratta comunque del terzo dato più basso a livello regionale. Meglio sono andate unicamente Asti (480) e Cuneo (425). Il dato peggiore è quello del VCO con 761 casi ogni 100 mila abitanti e Torino (717).

Photo by Mufid Majnun on Unsplash