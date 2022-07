Cantiere fermo in via Parri, le rassicurazioni ai residenti: “Lavori terminati entro Ferragosto”

ALESSANDRIA – Entro la metà di agosto dovrebbero terminare i lavori di riqualificazione energetica nel condominio di alloggi popolari in via Parri 2, al quartiere Cristo di Alessandria. Questa la rassicurazione ai residenti da parte dei referenti della ditta Derthona Golden Service, protagonisti di un sopralluogo avvenuto martedì pomeriggio promosso dalla Commissione Alessandria Sud e dall’Associazione Commercianti del quartiere. Sul posto anche i referenti dell’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud, in particolare il presidente Paolo Caviglia, oltre all’amministratore del condominio Andrea Recco. Alla fine di giugno una inquilina aveva raccontato a Radio Gold i disagi di un cantiere fermo oltre un mese, coi teloni e i ponteggi ancora davanti alle finestre: “Le zanzare ci divorano, siamo in trappola. È difficile andare avanti così, non ne possiamo più. Ci sentiamo soffocare nelle nostre case” le parole della donna.

A rallentare le operazioni le tante difficoltà rispetto all’approvvigionamento dei materiali. Martedì, però, la ditta titolare dei lavori ha rimarcato che la prossima approvazione in Parlamento del Decreto Aiuti, sottoposto giovedì al voto del Senato, potrebbe finalmente sbloccare la situazione e, a quel punto, le operazioni potrebbero terminare in quattro settimane, per poi riprendere a settembre sull’altro lato dell’edificio.

“Un confronto molto costruttivo” hanno rimarcato gli esponenti della Sud. “I residenti hanno compreso che, come Atc, ci mettiamo la faccia e che il nostro impegno non è mai mancato. Abbiamo anche fatto presenti i disagi di alcune persone anziane” ha aggiunto il presidente Atc Paolo Caviglia. In questi singoli casi sono state effettuate delle verifiche e spostati i teloni dalle finestre, un rimedio non certo definitivo ma comunque necessario. “I residenti erano soddisfatti” ha aggiunto l’amministratore Andrea Recco “hanno capito che le difficoltà sono dovute a una situazione contingente e indipendente dalla volontà della ditta”.