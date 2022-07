Auto sfrecciano in Centro e al Cristo: la paura e le richieste dei residenti

ALESSANDRIA – I problemi al traffico ad Alessandria sono sempre una questione delicata ma le continue segnalazioni di cittadini dimostrano quanto il tema sia sentito. Sono i residenti a far emergere la questione come accaduto nel caso di due situazioni differenti segnalate da altrettante cittadine. Il primo riguarda via Pietro Nenni, al quartiere Cristo, dove una residente lamenta la presenza di automobilisti indisciplinati che percorrono la zona a velocità troppo sostenuta, con il rischio di incidenti, soprattutto in questo periodo. L’estate infatti favorisce il passeggio e quindi una maggiore concentrazione di cittadini lungo le vie del quartiere e il vicino parco. “Le strisce pedonali fatte rifare per renderle maggiormente visibili non hanno risolto il problema“, spiega la nostra lettrice, che, insieme ad altri residente chiede soluzioni tempestive che rendano la via più sicura.

Un’altra zona critica è quella di via Modena, in centro. Come ha riferito un’altra nostra ascoltatrice infatti, la strada è percorsa da tante auto che sfrecciano a velocità sostenuta, nonostante sia in vigore la zona a traffico limitato che consentirebbe il passaggio solo dei residenti: “Il pilomat non viene attivato e spesso le macchine girano in via San Lorenzo senza accertarsi rispetto all’eventuale presenza di pedoni. Per fortuna non sono successi incidenti ma so di diversi pedoni che sono stati sfiorati dalle auto e anche a me è successo, mentre camminavo portando mio figlio col passeggino. Ho già parlato di questa situazione anche alla Polizia Locale. Tra l’altro da qualche tempo in tarda sera, verso mezzanotte e nei fine settimana, sento nitidamente il passaggio di più auto una dietro l’altra sempre a velocità sostenuta. Sembra quasi che facciano delle gare, visto anche il rumore delle frenate, come se via Modena fosse una pista. Insomma, bisogna fare qualcosa”.