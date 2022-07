Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale ritrovata in una casa di Occimiano: fatta brillare dall’Esercito

OCCIMIANO – Nella mattinata di oggi, giovedì 28 luglio, personale del 32 genio Guastatori dell’Esercito Italiano, ha fatto brillare nell’ex polveriera di Occimiano, una bomba a mano Srcm modello 35. L’ordigno esplosivo, insieme a dei proiettili per moschetto, sono stati ritrovati in un’abitazione di Occimiano. Il materiale bellico risaliva tutto alla seconda guerra mondiale. L’area, al fine del regolare svolgimento delle operazioni, è stata messa in sicurezza dai Carabinieri di Occimiano, con il Comandante di Stazione, il maresciallo Yuri Pistilli. Sul posto anche il Comandante della Compagnia di Casale, Christian Tapparo.