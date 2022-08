Disponibile a Casale il parcheggio dell’ex Tribunale

CASALE MONFERRATO – Da oggi, giovedì 4 agosto 2022, è aperto ufficialmente il parcheggio dell’ex tribunale di Casale Monferrato. L’area, ripulita e sistemata, è ora a disposizione dei residenti in possesso del permesso Ztl R.

La disponibilità del parcheggio di piazza Rattazzi è frutto di un accordo tra il Comune di Casale Monferrato e il Tribunale di Vercelli, che utilizza ancora gli spazi dello stabile di piazza Bernotti quale deposito di archivi e arredi.

Il pass Ztl R è rilasciato dal Comando di Polizia Locale (Via della Provvidenza, 7) ai cittadini che risiedono in una delle vie all’interno della Ztl e consente, a chi non ha la disponibilità di un posto auto privato, la sosta temporanea di massimo mezz’ora nei pressi della propria abitazione o illimitata in uno degli spazi gialli tracciati sempre all’interno della Ztl oppure, come in questo caso, proprio all’interno del parcheggio di piazza Rattazzi. È possibile il rilascio di un solo permesso, intestato al capofamiglia, per ogni nucleo famigliare.

Foto parcheggio ex tribunale Casale – Comune Casale Monferrato