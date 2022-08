Incendi in Liguria: da Alessandria 5 squadre dei Vigili del Fuoco in aiuto

ALESSANDRIA – Anche la provincia di Alessandria è al lavoro per spegnere le fiamme che hanno colpito il bosco su Monte Pozzo nel territorio comunale di Airole, nell’imperiese. Le fiamme erano divampate due giorni fa in seguito a un fulmine che aveva colpito un albero. Il rogo ha ripreso forza in queste ore e, per evitare che si possa propagare ancora, oggi, mercoledì 10 agosto 2022, 5 squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria sono partite verso la Liguria.

I pompieri alessandrini affiancheranno i colleghi liguri anche per proteggere gli abitanti di alcune case, lambite dalle fiamme.