Addio a Ginetto Pessina: il ricordo del Soccorso Alpino della Provincia di Alessandria

TERRUGGIA – Si è spento nella mattinata di ieri all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, al termine di una breve malattia, Ginetto Pessina ex vicesindaco di Terruggia e molto attivo nel mondo del volontariato. Ecco che dopo la Croce Rossa Italiana, comitato di Casale, di cui faceva parte, anche il Soccorso Alpino della Provincia di Alessandria “si unisce al dolore per la scomparsa di Ginetto Pessina. Volontario da oltre 25 anni, ha sempre dimostrato grande professionalità e grandi doti morali, unite al suo grande amore per la montagna. Sia nelle esercitazioni che negli interventi di soccorso si è sempre distinto per la suo carattere di grande umanità, apprezzato da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. Il Soccorso Alpino si unisce al dolore dei familiari“.

Foto Ufficio Stampa Soccorso Alpino Provincia di Alessandria