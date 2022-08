Marciapiedi di Alessandria in condizioni “disastrose”. Ass. Serra: “Piano di interventi per sistemarli”

ALESSANDRIA – Asfalto ammalorato, porfido disconnesso, buche che spesso si allargano fino a diventare voragini. La condizione “disastrosa” di molti marciapiedi di Alessandria è letteralmente “sotto gli occhi di tutti”. In città “non si può camminare guardando dritti“. “Gli occhi” devono “sempre essere puntati a terra” per evitare di incappare in qualche buca e inciampare. Lo ha raccontato Luisella, una nostra ascoltatrice. Lei, come molti altri alessandrini è stanca di doversi muovere lungo veri e propri percorsi a ostacoli.

L’alessandrina abita in zona Pista vecchia ma, ci tiene a puntualizzarlo, “in tutta la città“ i marciapiedi sono in condizioni “pietose”. A ogni passo si rischia “una storta”, senza contare i problemi e i pericoli per le persone che si muovono in carrozzina o per le mamme che spingono passeggini e che puntualmente “si piantano” in qualche buca.

Luisella si è sfogata con la redazione di RadioGold dopo aver letto la notizia dell’avvio dei lavori di manutenzione nei parchi gioco di 15 aree della città e sobborghi. Le aree verdi di Alessandria, come hanno più volte denunciato altri nostri lettori, hanno decisamente bisogno di cura e attenzione. Per Luisella, però, l’amministrazione avrebbe dovuto “prima di tutto” mettere “mano“, e quindi risorse, per sistemare i marciapiedi.

Aree verdi e marciapiedi sono di competenza di due diversi assessorati e i fondi per uno non escludono eventuali stanziamenti per l’altro. Ai Lavori Pubblici, ha infatti assicurato l‘assessore Michelangelo Serra, i marciapiedi sono tra i primi punti in agenda. L’intervento, però, è “complesso“. “Quasi la metà” dei marciapiedi di Alessandria è “da rifare”, ha spiegato il membro della Giunta. E sui marciapiedi, ha aggiunto, non si può intervenire come lungo le strade. Insomma, non basta mettere “una toppa” per chiudere un buco.

Approvata la variazione di bilancio, “all’incirca dalla metà del mese di settembre“, l’amministrazione definirà quindi un piano dettagliato di interventi sui marciapiedi. Le “priorità” verranno stabilite valutando lo stato di “degrado” dei vari marciapiedi e anche la “quantità di traffico” pedonale delle varie aree. “Le amministrazioni che ci hanno preceduto – ha sottolineato l’assessore – hanno preferito concentrare le risorse sulle strade e così da molti anni non si mette più mano ai marciapiedi. La situazione è disastrosa, lo sappiamo e lo vediamo tutti ma ci stiamo impegnando per dedicare opportune risorse in un piano triennale di interventi“. L’amministrazione “non si limiterà” a rattoppare l’asfalto, ha quindi garantito Michelangelo Serra: “Vogliamo anche rifare le rampe di accesso, eliminare le barriere architettoniche. Insomma, faremo interventi fatti per durare nel tempo”.

(in copertina immagine di repertorio di RadioGold scattata in via San Pio V)