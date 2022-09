ALESSANDRIA – L’antico “broletto” con i suoi tesori d’arte e la quadreria di Palatium Vetus sono nuovamente aperti al pubblico. Sono riprese, infatti, le visite guidate nelle giornate di sabato e domenica che nelle prossime settimane coincideranno con una serie di importanti eventi culturali.

Il pubblico potrà accedere al Palazzo, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, conoscerne la storia che si intreccia con le origini di Alessandria e apprezzare la ricca collezione d’arte della Fondazione. In questi giorni è ancora fruibile la mostra “Le contemporanee” che presenta una ricca rassegna di opere che non erano mai state esposte al pubblico.

Sabato 10 settembre, poi, Palatium Vetus accoglierà il pubblico di “Aperto per cultura” per la rappresentazione dell’Aiace di Sofocle, a cura dell’Istituto Nazionale Dramma Antico. Tre rappresentazioni si alterneranno ogni ora, dalle 19.30 alle 21.30. Contemporaneamente il “broletto” e le sale d’arte saranno a disposizione anche dei turisti di “Golosaria tra i castelli del Monferrato” in programma il 10 e 11 settembre e e il 17 e 18 settembre, per quest’ultimo week end in contemporanea con la manifestazione “Gagliaudo tra i mercanti”.

Lunedì 26 settembre dalle 18.30 alle 20, sarà la volta dell’inaugurazione della 54° edizione del “Premio Chitarra Classica Michele Pittaluga“ con un concerto eseguito dal chitarrista Cecilio Perera e dalla musicista Marina Razumovskaja. Per ingresso, prenotazioni via mail a: concorso@pittaluga.org .

Il 1° ottobre sarà la volta di “Invito a Palazzo”, la manifestazione promossa da ABI in collaborazione con ACRI, giunta alla XXI edizione.

Per tutti gli aggiornamenti sugli eventi potete cliccare sul sito www.fondazionecralessandria.it e sulla pagina Facebook @Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Le visite guidate a Palatium Vetus si possono prenotare nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per info e prenotazioni: 347.8095172 oppure la mail didattica.fondazionecral@gmail.com.