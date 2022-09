ALESSANDRIA – Con l’avvio del nuovo anno scolastico entrerà nel vivo il Progetto @pe – Alleanza per l’Educazione Civica. Ideato e realizzato da tre alessandrini, Giacomo Balduzzi, Antonio Lizzadri e Davide Servetti, il progetto formativo ha creato “una sfida” sul terreno dell’educazione civica e ha conquistato il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei ministri. È stato infatti l’unico progetto piemontese, tra quelli presentati da gruppi informali e associazioni di tutta Italia, ad essere stato totalmente finanziato nell’ambito del Bando Fermenti.

L’obiettivo è quello di rendere efficace l’insegnamento dell’educazione civica attraverso un’alleanza tra più soggetti territoriali. Creare, quindi, una collaborazione tra scuole secondarie di secondo grado, attori sociali, economici, istituzionali e non, per proporre agli studenti esperienze rilevanti rispetto alle tematiche dell’educazione civica.

Partito a febbraio 2022, il progetto e si è allargato a tutto il Piemonte grazie alla partecipazione di dieci diversi istituti distribuiti tra Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Moncalieri, Mondovì, Nizza Monferrato, Novara, Romentino, Tortona e Verbania.

Sono stati più di 900 gli studenti che hanno partecipato a 20 incontri e molti di più quelli che possono cliccare sul sito web (www.apeprogetto.it). La piattaforma, infatti, eroga in eLearning corsi e formazione per studenti e insegnanti di tutte le scuole che hanno sottoscritto l’accordo quadro con l’Associazione di Promozione Sociale “Tessere Territori”, che oggi gestisce Progetto @pe.

Oltre a integrare processi di apprendimento “formale e informale” dell’educazione civica, coinvolgendo come partner enti del terzo settore, imprese e istituzioni dei vari territori, @pe trasformerà i ragazzi anche in “registi”.

Compito di ciascun Istituto è infatti quello di realizzare un docufilm che ne racconti l’esperienza, a partire dell’incontro con le varie realtà territoriali coinvolte, alla luce dei valori e dei principi che ispirano e instradano la nostra convivenza civile e i nostri modi di partecipare attivamente alla vita sociale nelle nostre comunità di riferimento, nei nostri territori.

Gran finale previsto nel 2023, in primavera, quando le scuole partecipanti si ritroveranno in gara per premiare i migliori docufilm realizzati.