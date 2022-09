Regina Elisabetta, lo chef alessandrino che cucinò per lei ad Ascot: “Se n’è andata una icona”

ALESSANDRIA – “Se n’è andata una icona”. Su Radio Gold l’alessandrino Alessandro Colli, da Londra, ha commentato così la scomparsa della Regina Elisabetta, l’evento che ha scioccato tutto il Regno Unito e catturato l’attenzione generale di tutto il mondo. C’è anche la Sovrana britannica nel lungo elenco di importanti personalità che il 34enne Private/Personal Chef alessandrino, nella capitale inglese da 9 anni, ha avuto l’onore di incrociare nella sua carriera dietro ai fornelli.

“Lavoravo al Coworth Park Hotel di Ascot come freelance per Alain Ducasse” ha raccontato Alessandro con emozione “fu un’esperienza di tre settimane e in uno di quei giorni, tra gli ospiti, c’era anche la Regina Elisabetta. In quei casi, però, in cucina c’è il massimo riserbo. Cosa le ho cucinato? Purtroppo non posso dirlo perché non viene comunicato il momento in cui la Regina è presente, per una questione di riservatezza. Ogni piatto deve essere sempre perfetto, a prescindere da chi è seduto al tavolo”.

“In questi giorni” ha continuato Chef Sandrino “c’è ovviamente molto dispiacere da parte di tutti. La Regina Elisabetta si è messa contro tutti e tutto per il regno. Prima di diventare madre/nonna/moglie è sempre stata una Regina”.