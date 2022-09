Controlli Polfer: trovati 9 etti di hashish a Serravalle, anche grazie al cane della Polizia Locale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ben 9 etti di hashish nascosti in mezzo ai cespugli dei giardini vicino alla stazione di Serravalle. Questo il ritrovamento di stupefacente più ingente frutto di quattro giorni attento monitoraggio delle stazioni di Serravalle, Tortona e Novi, oltre che delle aree vicine.

Protagoniste 11 pattuglie della Polizia Ferroviaria, 8 della Questura e 11 del Reparto regionale Prevenzione Crimini, durante le giornate dell’8, 9, 15 e 16 settembre. A supporto delle forze dell’ordine anche Orso, il cane antidroga della Polizia Locale di Alessandria.

A Serravalle, oltre ai 9 etti di hashish è stata ritrovata dell’altra sostanza stupefacente, ancora non coperta dal narcotest, rispetto alla quale proseguiranno le indagini. A Tortona, inoltre, sempre nei dintorni della stazione, sono stati trovati in tutto quasi 20 grammi di hashish, 10 erano in possesso di un uomo, multato e sanzionato con l’allontanamento: un provvedimento propedeutico al cosiddetto Daspo Urbano.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane nelle stesse stazioni e in altri scali del nostro territorio, a seconda delle segnalazioni e delle criticità registrate.