Ad Alessandria via al servizio mensa: bambini tutti serviti ma criticità in tre scuole

ALESSANDRIA – Nessuna falsa partenza come nel 2021, quando diverse famiglie furono contattate per riportare a casa i propri figli che non risultavano iscritti, ma ieri in tre istituti di Alessandria il servizio di refezione scolastica ha registrato qualche intoppo, durante il primo giorno di distribuzione dei pasti.

In alcune classi delle scuole Morbelli, Villaggio Europa e San Carlo, infatti, il cibo è arrivato in ritardo, dai 50 ai 75 minuti, e non bastava per tutti. “Alla scuola Morbelli non c’era il pollo per tutti i bambini” ha rimarcato a Radio Gold Matteo Ferretti, referente del Comitato Mensa dell’istituto “qualche bimbo ha ricevuto al posto del pollo una scatoletta di tonno. Mancava anche il formaggio per la pasta. Certo, era auspicabile una partenza migliore. L’auspicio è che già da questo martedì la situazione possa migliorare. In generale, a livello cittadino, non mi risultano altre particolari problematiche”.

Già ieri pomeriggio alcune famiglie avevano segnalato questi problemi, in particolare alla Morbelli. “Abbiamo già inviato la segnalazione alla responsabile per il controllo della corretta esecuzione dell’appalto” ha risposto sui social lo stesso sindaco di Alessandria Giorgio Abonante.

Come era stato annunciato lo scorso venerdì dalla stessa amministrazione, comunque, tutti gli studenti sono stati servizi, nonostante alcune criticità di natura tecnica per la registrazione dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione di alcuni alunni.

Foto di repertorio