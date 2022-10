AGGIORNAMENTO ORE 19.50 – È un uomo di 61 anni residente a Fubine la vittima del drammatico incidente che si è verificato questo sabato pomeriggio in località San Rocco. In base alle informazioni raccolte, l’uomo stava conducendo il suo escavatore Kubata in un campo di proprietà di un amico. Risalendo una costa con un’elevata pendenza, il mezzo si è però improvvisamente ribaltato. L’uomo è finito sotto il pesante escavatore e nulla hanno potuto fare i sanitari del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Fubine che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.

FUBINE – Tragico incidente intorno alle 17 di questo sabato a Fubine. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un mini escavatore che si è improvvisamente ribaltato. In base alle prime informazioni raccolte, la vittima si trovava in una zona boschiva all’altezza di strada Cattanea per tagliare della legna quando si è verificato l’incidente.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri, per l’uomo, di circa 70 anni, purtroppo non è stato possibile fare nulla.

(in copertina immagine di repertorio)