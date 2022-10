Rita Rossa ricorda Maria Clotilde Bruno: “In lei cultura, eleganza e il rigore dei classici”

ALESSANDRIA – Si moltiplicano gli attestati di stima e affetto nei confronti di Maria Clotilde Bruno, la professoressa del Liceo Classico Plana di Alessandria mancata lunedì a 78 anni.

Maria Clotilde era una donna in cui “la pienezza delle passioni per la cultura classica, la scuola e la famiglia erano espresse con la cifra dell’eleganza mai affrettata e mai lontana dall’equilibrio” ha ricordato la collega insegnante e consigliere comunale del Comune di Alessandria, Rita Rossa. In lei, ha aggiunto, “la dimensione dell’eternità dei classici si traduceva in rigore”. “La sua stessa figura e i suoi tratti somatici rimandavano a quelli di una eroina greca. Almeno io l’ho sempre vista così” ha scritto su Facebook Rita Rossa. “Ammiravo la sua cultura e la sua eleganza. Si completava nella complicità affettuosa con Gigi, il Professor Ferraris, suo marito. La cara Clotilde non splende più in questo mondo ma altrove. Un altrove che ci rende attoniti e nel quale molti confidano per un conforto. Ora viviamo il dolore della perdita. Ci rimane molto di lei, soprattutto in ciò che ha dato a tante generazioni di studentesse e di studenti” ha quindi concluso Rita Rossa, stringendosi al marito di Clotilde, Gianluigi, e ai figli Giovanna e Carlo e a tutte le persone che hanno conosciuto e amato la docente.

Il funerale della professoressa Maria Clotilde Bruno si terrà mercoledì 5 ottobre alle 11, nella Chiesa Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, in via Monteverde, ad Alessandria.