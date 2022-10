PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ancora una volta la Dea Bendata ha baciato la provincia di Alessandria. Nell’ultimo concorso del 10eLotto, infatti, come ha riportato Agipronews, a Novi Ligure sono stati vinti circa 9mila euro. Il fortunato giocatore ha infatti azzeccato un “4“. In Piemonte sono stati vinti anche 20 mila euro a Leini.

In totale l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.