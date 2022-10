Paolo Berta, il ricordo dell’assistente Denny: “Io la tua ombra e le tue mani, tu un amico e confidente”

ALESSANDRIA – “La tua ombra e le tue mani“. Questo era Denny Crestani per Paolo Berta. Lo storico assistente del politico alessandrino, mancato ieri a 66 anni a causa di una grave malattia, si è definito così per ricordare la figura con la quale ha condiviso gran parte delle giornate negli ultimi 9 anni.

“Caro Paolo, ci sarebbero un milione di cose da dire e da ricordare in 9 anni trascorsi insieme. 9 anni dove sono stato la tua ombra e le tue mani” ha ricordato Denny “ringrazio mia mamma per avermi spronato a conoscerti quel gennaio del 2014. Senza di lei io e te non ci saremmo mai incontrati. E poi ringrazio te, per tutto quello che mi hai insegnato, tutte le persone che mi hai fatto conoscere e tutti i consigli che mi hai dato. Sei stato molto di più di un datore di lavoro, sei stato un confidente, sei stato un amico. Sono orgoglioso di averti conosciuto e aver fatto parte della tua vita. Ti voglio bene”.

Su volontà della famiglia, al posto dei fiori è possibile fare un’offerta all’associazione Idea Onlus, l’ente fondato dallo stesso Berta 32 anni fa a sostegno delle persone con disabilità: il codice Iban è IT66E0344010400000000209100.