“Bus Valenza-Alessandria sempre pieno, una donna è stata male”: ma l’azienda smentisce il sovraffollamento

VALENZA – “Nessun sovraffollamento, anche la corsa di lunedì è rimasta nei limiti”. Questa la risposta di Amag Mobilità alle sollecitazioni di alcuni cittadini di Valenza rispetto al tratto verso Alessandria. Come già una ascoltatrice aveva segnalato a Radio Gold circa 20 giorni fa, è stata infatti soppressa la corsa dalla città dell’oro al capoluogo delle 7.10. Di conseguenza l’unico bus rimasto, come rimarcato da diversi utenti, corre sempre il rischio di viaggiare a pieno regime. Purtroppo, nella giornata di lunedì, una donna si è sentita male durante il viaggio e ha battuto la testa.

“Era in piedi ed è caduta” ha raccontato una cittadina sui social “bisogna fare qualcosa, non si può viaggiare così”. “Molti utenti sono costretti a viaggiare in piedi per l’intera tratta” ha sottolineato in una mail inviata alla stessa Amag Mobilità Fabrizio Sanfilippo, presidente nazionale del partito Movimento dei Diritti “non credo che dal punto di vista della sicurezza possa essere consentito. Molti utenti utilizzano il bus per recarsi al lavoro e, i più giovani, per andare a scuola. Chiedo di intervenire tempestivamente, per far sì che eventi simili non accadano più”.

“Ovviamente ci dispiace per quello che è successo alla signora” hanno rimarcato da Amag Mobilità “ma sia dalle dichiarazioni dei conducenti che dal sistema delle timbrature è emerso che anche lunedì il numero di utenti all’interno del bus è rimasto nei limiti. Ricordo che è comunque previsto che una parte di viaggiatori possa rimanere in piedi”.