Oltregiogo days: un weekend per scoprire i luoghi con più castelli d’Europa

GAVI – Si avvicina l’appuntamento con gli “Oltregioco Days” del 22 e 23 ottobre, l’unione di ventuno comuni per far conoscere la parte di provincia di Alessandria che confina con la Liguria.

“Il progetto si occupa di cultura e turismo in rete tra piccolo realtà che altrimenti non riuscirebbero ad essere indipendenti” racconta a Radio Gold il Presidente dell’associazione Oltregiogo Dino Angelini e “Gavi è la seconda fortezza per ordine di importanza del Piemonte, affiancata da Voltaggio che possiede una pinacoteca importantissima a livello nazionale”. Un patrimonio da valorizzare e con ancora molto da mostrare visto che “in molti non sanno neppure che questa è la zona con maggiore concentrazione di castelli in Europa”.

L’Associazione partirà con due appuntamenti fissi all’anno e diversi luoghi aperti per far conoscere il territorio. Oltre a quello di ottobre ci sarà un weekend a maggio con in più “l’onore di far parte del programma dei Rolli Days di Genova, per una collaborazione stipulata fino al 2025 che rappresenta una grossa opportunità per aumentare il numero di visitatori”.

Il progetto è partito nel 2022 ed esiste un’app dedicata, insieme al sito Oltregiogo.org dove è possibile vedere i video delle diverse realtà coinvolte nel progetto. Oltregiogo renderà protagonisti anche i cittadini dei ventuno Comuni grazie a un bando per assumere due persone che permetterà di fare formazione ai volontari che, nelle giornate dedicate, illustreranno i diversi beni aperti al pubblico, sono due persone laureate in Storia Medioevale e Conservazione dei Beni Culturali.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’associazione e prenotare la propria visita.