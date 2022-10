Dopo la segnalazione di un cittadino su RadioGold “puliti e sanificati” i portici sotto l’ex Banca d’Italia

ALESSANDRIA – Piacevole sorpresa questa mattina per Franco, l’alessandrino che aveva segnalato a RadioGold la sporcizia e il pungente e fastidioso odore di urina sotto i portici dell’ex Banca d’Italia ad Alessandria. Il corridoio all’angolo tra via Dante e piazza della Libertà è stato infatti pulito e finalmente “non è più maleodorante”ha raccontato il cittadino. Come scritto anche sulla pagina Facebook del vice sindaco di Alessandria, Marica Barrera, questa mattina Amag Ambiente ha pulito e sanificato i portici sotto la ex sede della Banca d’Italia, uno spazio “non esclusivamente comunale” ma utilizzato da tutti i cittadini, ha sottolineato Marica Barrera: “Impegniamoci per una città più pulita, insieme” ha quindi esortato il membro della Giunta.

(In copertina foto tratta dalla pagina Facebook di Marica Barrera)