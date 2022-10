Ad Alessandria un’accademia di cinema per under 20 con professionisti del settore

ALESSANDRIA – Un’accademia in città pensata per avvicinare gli under 20 al mondo del cinema che funga da orientamento per gli interessati ad un proseguo nell’ambito cinematografico. Questo è l’intento di Make a Film – Junior Academy, prima accademia di cinema alessandrina per ragazzi dai 13 ai 20 anni. Il progetto, nato dall’associazione cinematografica ‘Requiem for a film’, è finanziato dal bando “Swipe it up – 2022” promosso da Fondazione SociAL con la collaborazione di Associazione Cultura e Sviluppo ed è realizzato anche con il contributo di Piemonte Movie Glocal Network, Local Film Days e Film Commission Torino Piemonte.

Le selezioni per comporre una classe dai sei ai quindici studenti sono già partite e le candidature pervenute sono tantissime. “Abbiamo già raccolto parecchi iscritti e siamo molto contenti da questo punto di vista nonostante il cinema non sia più una delle priorità dei giovani e delle persone in generale soprattutto qua in Alessandria, dove scarseggia perché, tranne Paolo Pasquale con il Kristalli e l’UCI, non ci sono più fonti dove nutrirsi di cinema”.

Pietro Lombardi, presidente di ‘Requiem for a film’ e direttore artistico dell’Alessandria Film Festival, spiega che i giovani studenti avranno la possibilità di seguire delle masterclass con i professionisti del settore. Successivamente, divisi in piccoli gruppi, seguiranno passo passo la produzione di un cortometraggio originale che verrà presentato al cinema: “L’Accademia è composta da due parti: nella prima ci saranno dalle sei alle dieci masterclass – lezioni frontali sul ruolo in generale e sul percorso di studi arricchite da alcuni workshop su tematiche interattive – insieme a dei professionisti di caratura nazionale di tutte le maestranze varie del cinema (registi, direttori della fotografia, montatori, attori, sceneggiatori). Nella seconda parte ci sarà chi si occuperà della regia col regista, chi starà sul set, guarderà gli attori e imparerà tutti i segreti, chi starà col direttore della fotografia, chi col montatore, chi assisterà lo sceneggiatore in fase di scrittura. È un processo a 360° e completo: l’intento di avere massimo quindici studenti è quello di riuscire a dare a tutti un’esperienza totale”.

Fornire una visione completa che trascenda dall’insegnamento e miri a trasmettere passione, quasi come un “passaggio di testimone di cultura cinematografica”. Questo è l’intento delle lezioni dell’Academy, che inizieranno prima della fine del 2023. Per inviare la propria candidatura a Make a Film – Junior Academy, è necessario compilare un form.

