Il Sindacato Italiano Militari Carabinieri presenta la Segreteria provinciale

ALESSANDRIA – Si è tenuta mercoledì ad Alessandria la presentazione della Segreteria Provinciale del Sindacato Italiano Militari Carabinieri (SIM), composta dai Commissari straordinari Raffaele Abate e Alessio Giovacchini.

Durante la presentazione, alla presenza del Segretario Regionale Generale del SIM Carabinieri Regione Piemonte e Valle D’Aosta, Agostino Margaritora, e dei Segretari Regionali Massimiliano Pelle e Nicola Lobuono e del Commissario straordinario SIM Carabinieri per la provincia di Torino, Matteo Caprara, sono state illustrate tutte le attività del sindacato.

Il SIM Carabinieri, hanno spiegato dal sindacato, opera nel pieno rispetto “dei doveri derivanti dal giuramento prestato, dai principi di democrazia, trasparenza, coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza della sua Forza Armata e di Polizia ad Ordinamento Militare“. Il Sindacato Italiano Militari Carabinieri, inoltre, pone particolare attenzione e auspica anche un’inclusione e una partecipazione femminile nelle sue attività.

Con il convegno di mercoledì 26 ottobre, la neo segreteria provinciale del SIM Carabinieri ha reso partecipe la provincia di Alessandria di “un innovativo processo di democratizzazione all’interno dell’ambito militare e quindi nell’Arma dei Carabinieri” che dà “voce per la prima volta ai militari dell’Arma di questo territorio” che ogni giorno lavorano con sacrificio e professionalità per vigilare sulla nostra sicurezza. “Invitiamo tutti i militari dell’Arma della provincia a seguirci su tutti social media della segreteria Provinciale, Regionale e Nazionale. Siamo convinti che chi avrà bisogno troverà in noi aiuto, comprensione e supporto e che nessun Carabiniere verrà mai più lasciato indietro e da solo”.