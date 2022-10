Dalla Regione 2,3 milioni per accelerare la realizzazione di tre opere a Casale, Vignole e Viguzzolo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La Regione Piemonte ha siglato un’intesa con i sindaci di Casale Monferrato, Vignole Borbera e Viguzzolo per accelerare la realizzazione di alcune opere di interesse pubblico nei tre comuni alessandrini. La Regione si è impegnata a stanziare complessivamente 2,3 milioni di euro. Di questi, 1.467.000 euro si uniranno ai 163 mila euro di Palazzo San Giorgio per completare la riqualificazione ambientale di Borgo Ala a Casale Monferrato. Ulteriori 480 mila euro della Regione si sommeranno ai 120 mila euro stanziati dal Comune di Vignole Borbera per il completamento e potenziamento della pista ciclopedonale e dell’offerta turistico-sportiva. L’ultima parte dei finanziamenti regionali, circa 361 mila euro, servirà a cofinanziare il recupero funzionale dell’ex Asilo Vittorina Butteri destinato a diventare nuova sede del Municipio di Viguzzolo, che contribuirà all’intervento con 90.224 euro.

A sottoscrivere le intese con i sindaci dei Comuni di Casale, Vignole Borbera e Viguzzolo è stato il Governatore della Regione, Alberto Cirio: “Questa operazione – ha commentato il presidente Cirio, con gli assessori Vittoria Poggio e Marco Protopapa – rappresenta il risultato di una manifestazione di interesse per il finanziamento da parte della Regione, con risorse proprie, dello Stato e del Fondo di sviluppo e coesione, di opere già dotate del progetto definitivo e di un contributo stanziato dal Comune interessato. L’obiettivo è rendere più veloce la realizzazione di interventi di estrema importanza per i singoli centri e spesso attesi da anni”.