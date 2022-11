ROCCHETTA LIGURE – Emergono alcuni particolari sull’operazione dei soccorritori per il ritrovamento del corpo dell’uomo di 79 anni residente nel Comune di Rocchetta Ligure. Nella giornata di ieri si era inoltrato in un sentiero in località Ripa nel tentativo di raggiungere due capre rimaste bloccate in un luogo impervio.

Per recuperare la vittima sono serviti sei tecnici del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco del Nucleo Alpino Speleo Fluviale. L’uomo è deceduto in località Ripa, sopra il Comune di Rocchetta Ligure.

L’intervento è stato molto complesso per il terreno (salti di roccia friabile), che ha richiesto l’uso di tecniche alpinistiche. Le difficoltà erano accentuate dal fondo del sentiero bagnato e dall’oscurità. In circa due ore si è proceduto con il recupero del corpo fino a fondo valle.