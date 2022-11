Domenica il Cai vi fa scoprire la bellezza del cammino tra Santa Margherita e San Fruttuoso

ALESSANDRIA – Il Cai di Alessandria ha organizzato per domenica 20 novembre 2022, una gita in pullman a Santa Margherita in uno dei percorsi più belli della Liguria tra Santa Margherita e San Fruttuoso. L’escursione sarà di 17 chilometri in totale con un dislivello di 750 metri e una durata complessiva di 4 ore e mezza.

La partenza sarà da Santa Margherita Ligure, nei pressi dell’entrata del porto, verso la fine del borgo in direzione Portofino.

Dietro il piccolo distributore IP, imboccare la salita Montebello e si trovano subito le indicazioni e la cartellonistica del Parco. Il segnavia da seguire è una croce rossa.

Si sale su belle scalinate, le “creuze” liguri. All’uscita della prima salita apparirà la strada asfaltata che va a Nozarego da qui qualche si procede per un centinaio di metri sulla strada per riprendere subito a sinistra il percorso in direzione Gave, Olmi , sempre seguendo la croce rossa. Si camminerà poi su una bella stradina e alla fine della salita ci troviamo in località Gave.

Si arriverà quindi nei pressi della Cappelletta delle Gave dove svoltare a destra e raggiungiamo Mulino del Gassetta camminando su una piccola mulattiera.

Dalla zona con i tavoli e le panche occorrerà imboccare il sentiero verso destra in direzione Pietre Strette seguendo il segnavia tre pallini rossi dentro la Valle dei Mulini.

Usciti dalla valle dei Mulini e dai suoi castagneti incrociamo la lastricata che arriva da Portofino e là bisogna procedere in salita sulla destra in direzione Pietre Strette, un quadrato rosso. Il cammino prosegue in salita oltrepassando la sbarra per qualche centinaio di metri e poi sarà necessario prendere il secondo sentiero a sinistra in direzione Ghidelli, segnavia una T rossa. Il sentiero continua stretto in mezzo al bosco. A Ghidelli si incrocerà il sentiero che arriva da Pietre Strette, che declina in discesa verso sinistra per un centinaio di metri fino a girare a destra in direzione agririfugio Molini. A quel punto si entrerà nel pieno versante sud dove si scorgerà, al di sotto, la baia di San Fruttuoso e l’inconfondibile Punta della Torretta. Arrivati a incrociare il sentiero che scende da Pietre Strette, bisogna scegliere la strada a sinistra in discesa fino ad arrivare all’Agri rifugio Molini .

Il sentiero prosegue in discesa nel vallone che ci porta a San Fruttuoso, camminando direttamente sul conglomerato, spesso fratturato, tipico di questa zona del Monte di Portofino, fino ad arrivare alla grande Torre cinquecentesca e al piccolo borgo di San Fruttuoso.

Si torna indietro per uscire dal borgo e si imbocca il sentiero a destra in direzione base 0, segnavia due pallini rossi. Si sale sempre immersi nella macchia mediterranea e si arriva al crocevia di base 0. Il cammino proseguirà ora, più o meno sempre sulla stessa quota, per arrivare in località Prato. In base all’orario le opzioni saranno due: tornare a Santa Margherita ripercorrendo la stessa via dell’andata, per questa seguire il segnavia per Olmi a sinistra e poi Mulino del Gassetta e da lì fino a Santa, oppure continuare l’anello in direzione Portofino.

La partenza sarà alle 7, dalla sede del Cai, e dalle 7,15 da Alessandria Borsalino. Per partecipare basterà mandare un whatsapp al 328293044. In risposta verrà inviato il link per compilare il modulo d’iscrizione.