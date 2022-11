Mancata raccolta rifiuti e pulizia strade in alcune frazioni, Amag Ambiente: “Sì al confronto con i cittadini”

ALESSANDRIA – “È ora di risolvere i problemi“. Il gruppo Vivere in Fraschetta ha commentato così la delicata situazione legata ai rifiuti e alla pulizia strade in alcuni sobborghi di Alessandria, invocando anche un confronto con Amag Ambiente, l’azienda incaricata della raccolta della spazzatura. “La situazione riguardo i cassonetti, obsoleti, è veramente tragica. In alcuni casi sono posti in situazioni anche scomode: sui marciapiedi, ai lati delle strade senza segnalazioni e senza la possibilità di far pulizia sotto e intorno. Segnaliamo anche l’inciviltà dei cittadini, che si ostinano ad appoggiare l’immondizia di ogni genere ai lati dei cassonetti. Servirebbe un intervento anche sulla responsabilizzazione”.

Anche riguardo la pulizia delle strade Vivere in Fraschetta ha rimarcato come questa operazione non venga svolta in alcune frazioni come Lobbi, San Giuliano Nuovo, Cascinagrossa e Mandrogne: “Un problema non ancora risolto. C’è poi anche il tema della mancata raccolta dell’organico in alcune vie (a Castelceriolo, Lobbi e San Giuliano). Amag Ambiente ci indichi quali sono i progetti che intende mettere in campo per quanto riguarda la raccolta dell’immondizia, i cassonetti e la pulizia delle strade. Sarebbe auspicabile un incontro per darci la possibilità di dire quali sono i problemi sul territorio. Noi puntiamo al porta a porta rafforzato in tutti i sobborghi, la pulizia delle strade e la viabilità dei marciapiedi”.

Sollecitata da Radio Gold, l’azienda Amag Ambiente ha sottolineato l’intenzione di porre rimedio a queste problematiche, monitorando con attenzione le operazioni nei sobborghi, oltre a essere disponibile a un faccia a faccia con la popolazione. Rispetto ai rifiuti fuori cassonetto, infine, l’obiettivo è aumentare il numero di squadre dedicate proprio a questo problema, incaricate a spostarsi nelle zone del Comune più critiche.

Foto scattate questo lunedì a Castelceriolo dal gruppo Vivere in Fraschetta