Il Magico Paese di Natale di Asti e Govone candidato a essere il migliore d’Europa

ASTI – – Per il quarto anno consecutivo, il “Magico Paese di Natale” di Asti è stato selezionato tra i 20 migliori mercatini natalizi d’Europa dalla prestigiosa organizzazione di promozione turistica internazionale European Best Destination.

Si tratta della quarta nomination per l’evento, tra i più longevi, popolari e importanti d’Italia nel suo genere, unico candidato per il nostro Paese a scalare la classifica dei mercatini natalizi più belli d’Europa. Una classifica che si accompagna a una promozione internazionale il cui valore è stimato in 1.600.000 euro di ricadute sul territorio, grazie alla copertura mediatica per le destinazioni turistiche premiate, che possono contare su una crescita turistica che va dal 13 al 41% in più.

“Per questo è particolarmente importante non solo per Il Magico Paese di Natale, ma per tutto il Piemonte, scalare la classifica dei migliori mercatini natalizi d’Europa“, spiega Pier Paolo Guelfo, organizzatore dell’evento. “Quest’anno, ancora una volta, ce la metteremo tutta per confermare e migliorare il decimo posto raggiunto nella scorsa edizione del Contest, di cui siamo onoratissimi di far parte ancora una volta: è una stima che ci viene rinnovata e che ci carica di responsabilità nei confronti del comparto turistico del territorio. Una responsabilità che vogliamo concretizzare nel migliore dei modi possibili“.

Sarà come sempre il pubblico a scegliere quali tra i venti candidati agli European Best Christmas Markets Awards verranno premiati: si può votare online.