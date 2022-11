I nomi dei 24 “Top Scientist” Upo secondo la classifica elaborata dall’Università di Stanford

ALESSANDRIA – Come anticipato nei giorni scorsi sono 27 i docenti dell’Università del Piemonte Orientale che rientrano nel Top 2% dei ricercatori che si distinguono a livello mondiale per autorevolezza scientifica. La classifica mondiale degli scienziati elaborata dai ricercatori dell’Università di Stanford è stata pubblicata nella prestigiosa rivista scientifica “PLOS Biology” e si divide in due ranking: il primo relativo all’intera carriera (i nomi dei 24 docenti, ricercatrici e ricercatori UPO li trovate sotto) e il secondo riferito al solo anno 2021. I nomi nei due ranking si ripetono e in tutto si tratta di 27 docenti e ricercatori Upo. Di seguito quelli che rientrano nella graduatoria relativa all’intera carriera.

I TOP RICERCATORI UPO (INTERA CARRIERA)

Maurizio Cossi

Giovanni Appendino

Emanuele Albano

Gianluca Gaidano

M. Arneodo

Mauro Botta

Angelo Ghezzi

Giuseppe De Luca

Davide Rossi

Giorgio Bellomo

Giuseppe Prati

Corrado Magnani

Alessandro Volpe

Gian Cesare Tron

Maria Carla Gennaro

Fabrizio Faggiano

Ettore Bartoli

Stefania Montani

Maurizio Aceto

Andrea Bobbio

Luigi Portinale

Cosimo Angiano

Gianni Bona

Paolo Terenziani