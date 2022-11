ALESSANDRIA – Uno dei monumenti più caratteristici e preziosi di Alessandria oggi presenta una dolorosa ferita. Una porzione del tetto della chiesa Santa Maria di Castello è infatti collassato. I Vigili del Fuoco stanno raggiungendo il luogo per capire l’entità del danno. Come spiega Domenico Rao di Lab121, “verso le 8.45 questa mattina è come se quel pezzo di tetto si fosse sbriciolato“.

La fotografia (di Domenico Rao) riporta chiaramente il danno evidente subito dal monumento che impreziosisce una piazza rimessa a nuovo da poco. Sul posto anche la Polizia Locale di Alessandria. Di seguito la nostra Photo gallery: