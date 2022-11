Alessandria contro la violenza sulle donne: dalle due panchine rosse ai tanti eventi e simboli

ALESSANDRIA – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono stati tanti gli eventi e le iniziative promossi ad Alessandria. Con l’appoggio dello Zonta Club Alessandria, il drappo arancione “Basta Violenza sulle Donne” rimarrà esposto dal balcone su piazza della Libertà del Palazzo del Municipio per i 16 giorni di mobilitazione mondiale istituiti dalle Nazioni Unite.

Lo Zonta Club Alessandria è stato anche promotore di un’iniziativa che ha gli istituti penitenziari. Nelle carceri si è rispettato un minuto di silenzio e, al contempo, in piazza don Soria si è tenuto un momento di riflessione per ricordare che il contrasto alla violenza si attua ovunque, anche in quei luoghi dove le persone vanno rieducate.

Una panchina rossa, con un quadro e altri importanti simboli sono stati posti davanti alla portineria del Carcere San Michele di Alessandria: il personale di entrambi gli istituti penitenziari ha espresso “la propria vicinanza a tutte le donne che hanno subito o subiscono qualunque tipo di violenza dall’uomo che amano o che hanno amato. Spesso ci troviamo di fronte agli autori di quell”amore criminale’. Il nostro compito è rieducare la persona affinché mai più donne siano vittime per mano sua. A quelle donne che sono sopravvissute e che non hanno il coraggio di denunciare diciamo che non siete sole: reagite e denunciate affinché mai più si debba aggiornare questa triste conta”.

A seguire, per questa sera, alle 21 al Teatro Parvum, ZONTA Club con FIDAPA e BIOS, hanno organizzato il concerto “In coro contro la violenza“, con l’esibizione de I PROF_IN CORO.

Me.Dea onlus ha poi organizzato un flash mob sotto i portici di corso Roma, a sostegno delle donne iraniane.

Grazie all’idea del Club Soroptimist di Alessandria, piazzetta della Lega, luogo cardine della nostra città, si è tinta d’arancione, colore simbolo del contrasto della violenza, grazie a un drappo che ne cingerà l’obelisco.

Inoltre, da oggi, anche la nostra città avrà finalmente due panchine rosse, simbolo tangibile delle donne vittime di violenza. Una, su volontà di CGIL, CISL e UIL Alessandria, è stata collocata all’interno dell’Area giochi di via Pietro Campi e riporta la frase “La violenza sulle donne è una sconfitta per la società”. Un modo per commemorare simbolicamente tutte le donne vittime di violenza per mano maschile.

L’altra, promossa da Asl Alessandria, è stata posta nel cortile del Poliambulario Patria. L’idea di installare in prossimità del Consultorio Familiare, punto nevralgico per molte donne, una panchina rossa, richiamo simbolico allo spazio occupato dalle donne vittime di violenza, è di fondamentale importanza e simboleggia la vicinanza e la volontà di aiutare e di lottare insieme per contrastare la violenza di genere.

Fino alle 17 di questo venerdì, inoltre, personale specializzato della Questura di Alessandria è presente con un gazebo informativo al centro commerciale di Panorama, insieme alla dottoressa Cinzia Spriano, assistente sociale del Cissaca. “Per noi tutti i giorni è il 25 novembre, crediamo profondamente e intimamente nell’eliminazione di ogni discriminazione di genere”.

Infine, il 1° dicembre, CISL Alessandria-Asti, Pensionati FNP CISL Alessandria – Asti, il Coordinamento politiche di genere FNP ALAT con l’Associazione ANTEAS Alessandria, organizzeranno un evento contro la violenza di genere in piazzetta della Lega a partire dalle 10.30 con l’esposizione di bandiere e lettura di storie di donne e riflessioni.