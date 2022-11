L’appello del Fai per Santa Maria di Castello: “Firmate per curare la ferita al monumento simbolo”

ALESSANDRIA – La sezione alessandrina del Fai di Alessandria si è subito mossa dopo il crollo del cornicione della Chiesa di Santa Maria di Castello avvenuto ieri mattina. L’associazione vuole curare immediatamente la ferita subita dalla città e ha lanciato un appello a tutta la città per recuperarlo prima possibile.

La Referente regionale fai Piemonte e Valle d’Aosta per i Luoghi del cuore, Ileana Gatti Spriano, ha così spiegato come “la prima mossa che il Fai intende fare è aiutare un luogo simbolo della nostra città chiedendo una firma per Santa Maria di Castello”. “Si potrà fare fino al 15 dicembre e in questo modo persona dopo persona, firma dopo firma potremo da subito racimolare dei fondi – ha aggiunto”. Non è però l’unica via che la delegazione di Alessandria proverà a seguire: “Con il nostro capo delegazione di Alessandria, Devis Zamburlin, abbiamo da subito deciso di muoverci in sinergia con la curia alessandrina e l’Amministrazione comunale: ci confronteremo per mettere in atto ulteriori opportunità di raccolta, con iniziative sotto Natale”.

Ogni firma sarà fondamentale per ridare bellezza alla chiesa. Chi vorrà potrà “sottoscrivere i moduli cartacei negli stand del Fai che verranno organizzati a breve oppure scegliere di farlo online. In entrambi i casi non è necessaria l’iscrizione al Fondo Ambiente Italiano ma è solo richiesta una firma che attesti la bontà dell’idea di aiutare questo simbolo”.

Intanto i tecnici continueranno a lavorare per capire quali siano le cause del crollo, sebbene prenda sempre più corpo l’ipotesi di un’infiltrazione d’acqua che necessita interventi celeri: “Noi del Fai ci impegneremo quotidianamente a chiedere una firma per Santa Maria di castello, gli abitanti di Alessandria ci troveranno ovunque, sono certa che i 2800 iscritti e i 30 volontari attivi della città si adopereranno per coinvolgere tutti“. Anche RadioGold sostiene l’impegno del Fai e a breve sarà possibile firmare presso la nostra sede.

Ecco il link dove poter firmare per Santa Maria di Castello