Tragedia di Cantalupo, ancora un dramma: morto anche Vincenzo Parisi, la quarta vittima

ALESSANDRIA – Sempre più drammatico il bilancio dell’incidente di Cantalupo dello scorso 11 dicembre. Dopo Denise Maspi, Lorenzo Pantuosco e Lorenzo Vancheri anche il 21enne Vincenzo Parisi non ce l’ha fatta. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Il giovane era ricoverato all’Ospedale di Alessandria e, come ha riferito l’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio di Alessandria, era “già in condizioni neurologiche critiche da alcuni giorni”. Gli amici avevano anche affisso uno striscione fuori dalla struttura ospedaliera per dimostrargli tutto il loro affetto: “Forza Drago, siamo tutti con te, ti amiamo”.

Anche l’Ospedale di Alessandria si è unito “al dolore della famiglia e dei parenti delle altre vittime coinvolte”. L’altra giovane rimasta ferita nell’incidente, ricoverata in terapia intensiva del nosocomio alessandrino, è invece stata trasferita all’Ospedale Infantile, nella struttura di Chirurgia Pediatrica.