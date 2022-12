Dal Pnrr fondi per i musei di Novi, Casale e Bistagno

PIEMONTE – Sono tre i musei della provincia di Alessandria che riceveranno una parte dei fondi del Pnrr destinati all’aggiornamento digitale e all’ammodernamento di musei, archivi e luoghi della cultura piemontese.

Complessivamente nell’Alessandrino arriveranno 824.486 euro per finanziare i progetti della Gipsoteca di Bistagno, del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure e il Complesso Museale Ebraico di Casale Monferrato.

In particolare, il Comune di Bistagno ha ottenuto 498.140 euro mentre il Comune di Novi Ligure si è aggiudicato un finanziamento di 233.677 euro per il Museo dei Campionissimi. A questi si aggiunge il Complesso Museale Ebraico di Casale Monferrato che ha ricevuto un finanziamento di 95.672 euro.

A livello regionale sono 21 i progetti finanziati con 7.094.748 euro di fondi del Pnrr. I progetti comprendono piani di rinnovo dei sistemi di comunicazione ma anche la rimozione di barriere architettoniche, in particolare per non vedenti per i quali sono previsti percorsi tattili, esperienziali e visite guidate. In generale tutti i piani di rigenerazione portano l’impronta digitale per renderli attrattivi soprattutto per i più giovani e per i ricercatori che potranno studiare a distanza reperti e documenti antichi. L’obiettivo è dunque quello di ampliare la platea del pubblico a 360°.