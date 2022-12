Salvano un cane maremmano incastrato in un canale di scolo: l’intervento dei Vigili del Fuoco di Casale

CASALE – Un lungo e complicato intervento per fortuna finito bene quello dei Vigili del Fuoco di Casale. Mercoledì mattina i pompieri hanno infatti salvato un cane maremmano, rimasto incastrato in un canale di scolo lungo la strada provinciale 23, in località Villanova. Dopo essere entrato non riusciva più a uscire perché il passaggio era ostruito da molta terra. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti che avevano sentito un altro cane che stava abbaiando sul ciglio del canale.

Dopo circa tre ore di lavoro i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberarlo. L’intervento non è stato semplice, vista la grossa stazza dell’animale.