Piemonte: i distributori autostradali che rimarranno aperti durante lo sciopero

PIEMONTE – Sono 25 su tutta la rete autostradale del Piemonte i distributori di carburanti che dovranno rimanere aperti dalle 22 di oggi, martedì 24gennaio, alle 22 di giovedì 26 gennaio nonostante lo sciopero nazionale indetto da alcune organizzazioni di categoria dei benzinai.

La decisione è stata assunta sulla base della “Disciplina unitaria per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero” approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nel 2011 e sul fatto che la Regione Marche, coordinatrice in materia, ha scelto per questa volta di garantire il servizio con gli impianti del turno A. Di seguito l’elenco: