PONTECURONE – Grave incidente intorno alle 16.20 a Pontecurone. In base alle prime informazioni raccolte, un furgoncino e una vettura hanno impattato frontalmente lungo la SR10. Nello scontro una delle persone a bordo dei mezzi ha riportato gravi ferite ed è stata portata in ospedale in codice rosso. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta insieme a Vigili del Fuoco e 118.

Seguiranno aggiornamenti.