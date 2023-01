Casa delle Donne, Commissario ex Asilo: “Entro maggio possibile passaggio di proprietà da Regione a Comune”

ALESSANDRIA – “Entro aprile/maggio, massimo all’inizio dell’estate, dovrebbe concludersi l’iter per il passaggio di proprietà dell’ex Asilo Monserrato dalla Regione al Comune di Alessandria“. Il Commissario Straordinario della struttura, Barbara Rizzo, ha fatto alcune precisazioni rispetto alla vicenda della Casa delle Donne, dopo la sollecitazione di Non Una di Meno. Dopo aver occupato la struttura a giugno 2018 per dar vita alla Casa delle Donne, ad agosto 2022 le esponenti del collettivo avevano, loro malgrado, accettato il provvedimento di sgombero ma solo dopo una presa di impegno precisa dell’amministrazione comunale.

“Ricordo che la devoluzione della struttura dalla Regione al Comune dovrà rispettare il vincolo di destinare l’immobile a finalità socioassistenziali. Non capisco, però, perché il collettivo Non Una di Meno continui ad avanzare delle pretese rispetto a una decisione che spetterà al Comune. Ci sono tante altre associazioni che, prima di loro, hanno fatto richiesta di uno spazio” le parole del Commissario.

Rizzo ha poi fatto il punto della situazione sul fronte economico: “Ho appena terminato la delicata fase di analisi di 10 anni di contabilità, con tutte le pezze giustificative” ha rimarcato l’avvocato “ho rilevato delle situazioni opache riferite alla gestione precedente dell’Ipab (nel periodo 2007-2017, sotto la presidenza di Mario Ivaldi, ndr). Dal punto di vista contabile, quindi, la situazione non è perfetta. Consegnerò alla Regione una dettagliata relazione. Si valuterà poi un eventuale coinvolgimento degli organi competenti, con le dovute segnalazioni alla Corte dei Conti o alla Procura della Repubblica. Tutto questo, comunque, non inficerà il percorso di devoluzione del bene dalla Regione Piemonte al Comune di Alessandria. Dal punto di vista strutturale, infine, l’immobile è solido anche se serviranno alcune opere di ristrutturazione“ ha concluso Rizzo “visto che l’ultima riguarda il piano terra e risale agli anni ’90”.